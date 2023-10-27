Руководитель БФ "Корпорация монстров" осталась под впечатлением после совещания в Одесской ОГА - речь шла о тендерах

Детали

“Позавчера ко мне зашёл молодой парень, который представился представителем ОВА по вопросам тендеров. Пообщались. Беседа была оживленной, эмоциональной. Пригласил на какую-то комиссию, которая может помочь исправлять этот вопрос. “Странный какой-то как для чиновника” — подумала я. Живой, идейный, не разговаривает штампами как они все. Очень умный и системный.

Да, приду конечно. Хотя совсем не понимаю, что мне там делать, честно говоря. Много лет пытались достучаться, но тщетно. Времени очень не хватает, но я попробую — сказала я и побежала собирать очередную посылку. Никаких надежд на перемены уже не было. Да и, честно говоря, подумала, что опять прислали какого-то статиста — ну, чтобы типа “отцепилась она уже от нас”, потому что так было всегда. На следующий день я стояла возле главного кабинета в ОВА, где проходят все совещания. Как же я ненавижу этот кабинет, где часами могут общаться ни о чем.

... стояла куча народу с очень взволнованными лицами. “Странные они какие-то все” снова подумала я. Какие-то напуганные. Всех пригласили к совещанию.

Я забилась в угол (я так всегда делала на этих совещаниях, потому что оттуда можно не так заметно ржать над всеми пафосными вещами, которые там обычно звучат. А еще можно незаметно оттуда сбежать)) и чуть не упала со стула, когда поняла, что возглавляет комиссию ... тот самый молодой парень, который приезжал ко мне во дворец спорта.

Катерина, садитесь за стол. С нами.

Выяснилось, что Комиссия состояла из представителей власти, силового блока, адвокатов, аудиторов и... меня)

А дальше началось то, что я никогда даже не представляла, что может там случиться.

Все главы городских администраций (кроме Одессы, которая конечно не пришла)) все главы городских администраций и поселковых советов были уже с письмами “счастья” — то есть была проведена колоссальная работа по тендерам, которые уже состоялись и по новым. И им разослали предупреждения по самым “замечательным”, — рассказала Ножевникова, добавляя, что этим молодым и не похожим на традиционных чиновников оказался сам глава Комиссии, заместитель главы ОВА Сергей Крапива.

По ее словам, руководство ОВА не пытается покрывать странные тендеры местных громад и демонстрирует максимальную открытость. Поэтому, прошлись на совещании “катком” по бессмысленным тендерам, вроде ремонта памятника улитке, закупкам картофеля по 24 грн вместо 10 грн, дорогостоящим покосам травы.

“Был просто невероятный разнос от комиссии. Потому что представители комиссии подготовились просто афигенно — на каждую цену они предоставляли цену Госстата, среднюю цену рынка, сравнительные таблицы по соседних администрациях и даже выводы силового блока. Всех предупреждали, что тот или другой тендер будет дальше проверен представителями прокуратуры или правоохранительных органов, а некоторые, которые еще не состоялись, должны быть остановлены или пересмотрены цены. Комиссия будет работать каждый день, а собираться на встречи каждую пятницу. Но что-то мне подсказывает, что количество бессмысленных тендеров в области очень уменьшится. Потому что таких испуганных лиц я давно не видела”, — отметила руководитель БФ “Корпорация монстров”.

Резюмируя свои впечатления, Ножевникова отметила существенные и неожиданные изменения в Одесской области и обладминистрации с появлением там Олега Кипера и его команды.

“Резюмируя: я впервые вышла из этого здания с ощущением, что что-то действительно может измениться. Конечно я очень осторожна в оценках, потому что начало бывает крутым, а дальше всё можно испортить.

Но я впервые увидела на лицах некоторых чиновников понимание, что так как было уже не будет. Главе комиссии уже респект и уважуха. Председателю ОВА также осторожный респект — само появление такой комиссии и допуск к ней таких как я — это уже что-то для Одесской области “на грани фантастики”, — сказала она.