Руководитель БФ "Корпорация монстров" осталась под впечатлением после совещания в Одесской ОГА - речь шла о тендерах

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 20425 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 32668 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 119638 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 43854 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 102714 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 158197 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152157 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153853 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159705 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 168031 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 56457 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 53894 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 57045 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 51883 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 61265 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 20478 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 63462 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 119710 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 237118 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 289906 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 11363 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 44445 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 43570 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 56940 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 78133 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Руководитель БФ "Корпорация монстров" осталась под впечатлением после совещания в Одесской ОГА - речь шла о тендерах

Киев • УНН

 • 80455 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Вчера, 26 октября, состоялось очередное заседание рабочей группы Одесской ОВА “Прозрачность и подотчетность”, которая занимается тендерами в регионе. На этот раз кроме силовиков и местного самоуправления участие принимала активная общественность, среди прочих руководитель БФ “Корпорация монстров” Екатерина Ножевникова, известная также своими ежесуточными митингами под горсоветом Одессы. Своими впечатлениями она поделилась на своей странице в FB, передает УНН.

Руководитель БФ "Корпорация монстров" осталась под впечатлением после совещания в Одесской ОГА - речь шла о тендерах

Детали

“Позавчера ко мне зашёл молодой парень, который представился представителем ОВА по вопросам тендеров. Пообщались. Беседа была оживленной, эмоциональной. Пригласил на какую-то комиссию, которая может помочь исправлять этот вопрос. “Странный какой-то как для чиновника” — подумала я. Живой, идейный, не разговаривает штампами как они все. Очень умный и системный.

Да, приду конечно. Хотя совсем не понимаю, что мне там делать, честно говоря. Много лет пытались достучаться, но тщетно. Времени очень не хватает, но я попробую — сказала я и побежала собирать очередную посылку. Никаких надежд на перемены уже не было. Да и, честно говоря, подумала, что опять прислали какого-то статиста — ну, чтобы типа “отцепилась она уже от нас”, потому что так было всегда. На следующий день я стояла возле главного кабинета в ОВА, где проходят все совещания. Как же я ненавижу этот кабинет, где часами могут общаться ни о чем.

... стояла куча народу с очень взволнованными лицами. “Странные они какие-то все” снова подумала я. Какие-то напуганные. Всех пригласили к совещанию.

Я забилась в угол (я так всегда делала на этих совещаниях, потому что оттуда можно не так заметно ржать над всеми пафосными вещами, которые там обычно звучат. А еще можно незаметно оттуда сбежать)) и чуть не упала со стула, когда поняла, что возглавляет комиссию ... тот самый молодой парень, который приезжал ко мне во дворец спорта.

Катерина, садитесь за стол. С нами.

Выяснилось, что Комиссия состояла из представителей власти, силового блока, адвокатов, аудиторов и... меня)

А дальше началось то, что я никогда даже не представляла, что может там случиться.

Все главы городских администраций (кроме Одессы, которая конечно не пришла)) все главы городских администраций и поселковых советов были уже с письмами “счастья” — то есть была проведена колоссальная работа по тендерам, которые уже состоялись и по новым. И им разослали предупреждения по самым “замечательным”, — рассказала Ножевникова, добавляя, что этим молодым и не похожим на традиционных чиновников оказался сам глава Комиссии, заместитель главы ОВА Сергей Крапива.

По ее словам, руководство ОВА не пытается покрывать странные тендеры местных громад и демонстрирует максимальную открытость. Поэтому, прошлись на совещании “катком” по бессмысленным тендерам, вроде ремонта памятника улитке, закупкам картофеля по 24 грн вместо 10 грн, дорогостоящим покосам травы.

“Был просто невероятный разнос от комиссии. Потому что представители комиссии подготовились просто афигенно — на каждую цену они предоставляли цену Госстата, среднюю цену рынка, сравнительные таблицы по соседних администрациях и даже выводы силового блока. Всех предупреждали, что тот или другой тендер будет дальше проверен представителями прокуратуры или правоохранительных органов, а некоторые, которые еще не состоялись, должны быть остановлены или пересмотрены цены. Комиссия будет работать каждый день, а собираться на встречи каждую пятницу. Но что-то мне подсказывает, что количество бессмысленных тендеров в области очень уменьшится. Потому что таких испуганных лиц я давно не видела”, — отметила руководитель БФ “Корпорация монстров”.

Резюмируя свои впечатления, Ножевникова отметила существенные и неожиданные изменения в Одесской области и обладминистрации с появлением там Олега Кипера и его команды.

“Резюмируя: я впервые вышла из этого здания с ощущением, что что-то действительно может измениться. Конечно я очень осторожна в оценках, потому что начало бывает крутым, а дальше всё можно испортить.

Но я впервые увидела на лицах некоторых чиновников понимание, что так как было уже не будет. Главе комиссии уже респект и уважуха. Председателю ОВА также осторожный респект — само появление такой комиссии и допуск к ней таких как я — это уже что-то для Одесской области “на грани фантастики”, — сказала она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18