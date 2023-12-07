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В Одесской области ожидают ухудшения погодных условий: энергетики перешли в усиленный режим работы - ДТЭК

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 20:30  •  23406 просмотра

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ДТЭК Одесские электросети переходит на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым гололедом и мокрым снегом в регионе, готовясь к возможным отключениям электроэнергии и авариям. Просим жителей сообщать о случаях обесточивания и держаться подальше от поврежденных линий электропередач.

В Одесской области из-за непогоды энергетики перешли в усиленный режим работы. На завтра синоптики обещают одесситам гололедицу и мокрый снег. Специалисты ДТЭК Одесские электросети заблаговременно подготовились к ликвидации возможных аварий. Об этом информирует пресс-служба энергетической компании, передает УНН.

По прогнозам синоптиков, 8 декабря на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий - гололедица и налипание мокрого снега. Сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов и отключениям света. Наши аварийные бригады переведены в режим повышенной готовности, чтобы при необходимости в максимально сжатые сроки возвращать свет.

- проинформировали в ДТЭК региона.

Детали

Энергетики будут работать в режиме 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надежным.

В ДТЭК также напомнили, что делать в случае отсутствия света. В частности, просят граждан оперативно информировать компанию через сообщения на фейсбук, раздел "Отсутствует электроэнергия?" на официальном сайте, или же по номерам горячей линии их колл-центра: +38 (048) 705 90 90.

Энергетики также призвали одесситов быть осторожными, и не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередач.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Weather conditions are expected to deteriorate in Odesa region: power companies have switched to an enhanced mode of operation - DTEK
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В Одесской области ожидают ухудшения погодных условий: энергетики перешли в усиленный режим работы - ДТЭК

ДТЭК Одесские электросети переходит на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым гололедом и мокрым снегом в регионе, готовясь к возможным отключениям электроэнергии и авариям. Просим жителей сообщать о случаях обесточивания и держаться подальше от поврежденных линий электропередач.

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