В Одесской области ожидают ухудшения погодных условий: энергетики перешли в усиленный режим работы - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК Одесские электросети переходит на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым гололедом и мокрым снегом в регионе, готовясь к возможным отключениям электроэнергии и авариям. Просим жителей сообщать о случаях обесточивания и держаться подальше от поврежденных линий электропередач.
В Одесской области из-за непогоды энергетики перешли в усиленный режим работы. На завтра синоптики обещают одесситам гололедицу и мокрый снег. Специалисты ДТЭК Одесские электросети заблаговременно подготовились к ликвидации возможных аварий. Об этом информирует пресс-служба энергетической компании, передает УНН.
По прогнозам синоптиков, 8 декабря на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий - гололедица и налипание мокрого снега. Сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов и отключениям света. Наши аварийные бригады переведены в режим повышенной готовности, чтобы при необходимости в максимально сжатые сроки возвращать свет.
Детали
Энергетики будут работать в режиме 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надежным.
В ДТЭК также напомнили, что делать в случае отсутствия света. В частности, просят граждан оперативно информировать компанию через сообщения на фейсбук, раздел "Отсутствует электроэнергия?" на официальном сайте, или же по номерам горячей линии их колл-центра: +38 (048) 705 90 90.
Энергетики также призвали одесситов быть осторожными, и не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередач.
В Одесской области ожидают ухудшения погодных условий: энергетики перешли в усиленный режим работы - ДТЭК
ДТЭК Одесские электросети переходит на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым гололедом и мокрым снегом в регионе, готовясь к возможным отключениям электроэнергии и авариям. Просим жителей сообщать о случаях обесточивания и держаться подальше от поврежденных линий электропередач.
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