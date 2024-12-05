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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе водитель протянул на дверях авто сотрудника ТЦК

В Одессе водитель протянул на дверях авто сотрудника ТЦК

Киев  •  УНН

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В Одессе водитель отказался показать военно-учетные документы сотруднику ТЦК и протянул его на дверях автомобиля. Военнослужащий получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

В Одессе мужчина протянул сотрудника областного территориального центра комплектования и соц поддержки на дверях автомобиля. Военнослужащего госпитализировали. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел сегодня, 5 декабря, в Приморском районе города Одессы, когда сотрудник военкомата выполнял оповещения гражданского населения.

На законные требования показать военно-учетные документы водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего протянул военнослужащего на дверях транспортного средства на значительное расстояние,

- говорится в сообщении.

В результате военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Его госпитализировали.

В ТЦК подчеркнули, что лица, осуществляющие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Напомним

В Тростянецком ТЦК Винницкой области мужчина ударил ножом сержанта, который пришел за повесткой. Пострадавший военный находится в реанимации с ранением в область правой ключицы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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