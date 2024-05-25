В Одессе вечером произошла массовая стычка: уже отреагировали в полиции и ТЦК, в последнем отрицают участие их представителей

В Одессе накануне вечером произошла массовая стычка. Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назвал ложной информацию об участии представителей ТЦК и СП в столкновении между гражданскими в одном из курортных районов города Одесса, добавив, что правоохранительные органы вообще отрицают информацию о присутствии военнослужащих, пишет УНН.

Детали

"В последнее время активно распространяются фейки и манипуляции относительно процессов мобилизации. Цель - паника и срыв комплектования Вооруженных сил. А как следствие - снижение украинской способности защитить себя", - указали в Одесском областном ТЦК в Facebook.

Там отметили, что после 18 мая "наблюдается существенное усиление работы противника в информационном пространстве".

Самый свежий пример - ложная информация об участии представителей ТЦК и СП в столкновении между гражданским населением в одном из курортных районов города Одесса. Официально сообщаем, что эта информация является фейковой и распространяется специально для дестабилизации ситуации в стране - сообщили в Одесском областном ТЦК.

Кроме того, там указали, что "правоохранительные органы вообще отрицают информацию о присутствии военнослужащих на массовой схватке, которая произошла между гражданскими в Одессе".

"Командование Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и подчеркивает важность единства и ответственности в это сложнейшее для нашей страны время", - подытожили в ТЦК.

Дополнение

Позже в ГУНП в Одесской области сообщили, что граждан, которые устроили драки в Аркадии, полицейские Одесской области привлекли к административной ответственности.

Пятеро правонарушителей понесут наказание за мелкое хулиганство, а один из них еще и за появление в общественном месте в пьяном виде, отметили в полиции.

Как рассказали правоохранители, вчера, 24 мая, вечером на улице Генуэзской в Одессе "между компаниями незнакомцев возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку". Правоохранителями, которые несли службу по охране общественного порядка, как указано, противоправные действия были прекращены.

"В отношении трех участников конфликта в возрасте 16-ти и 17-ти лет, которые были инициаторами и принимали в нем активное участие, ювенальные полицейские составили протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Кроме этого, в отношении одного из ребят составлены административные материалы еще и за появление в общественном месте в пьяном виде по ч. 1 ст. 178 КУоАП", - указали правоохранители.

Причину ссоры, как сообщается, юноши объяснить не смогли. В то же время с заявлениями о совершении в отношении них каких-либо правонарушений в полицию не обращались.

"Еще одну драку между двумя мужчинами 33-х и 38-ми лет полицейские прекратили на Аркадийской Аллее. Правоохранители установили, что в тот вечер знакомые вместе отдыхали, а по дороге домой поссорились и начали драться. В отношении них также были составлены протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в полиции.

Видео с дракой разместил вчера один из одесских телеграм-каналов.

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