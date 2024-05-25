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В Одесі ввечері сталася масова сутичка: уже відреагували у поліції та ТЦК, в останньому заперечують участь їхніх представників

В Одесі ввечері сталася масова сутичка: уже відреагували у поліції та ТЦК, в останньому заперечують участь їхніх представників

Київ • УНН

 • 34692 перегляди

У ТЦК та поліції відреагували на бійку в Одесі. У центрі комплектування заперечують участь їхніх представників.

В Одесі напередодні ввечері сталася масова сутичка. Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки назвав неправдивою інформація про участь представників ТЦК та СП у сутичці між цивільними в одному з курортних районів міста Одеса, додавши, що правоохоронні органи взагалі заперечують інформацію про присутність військовослужбовців, пише УНН.

Деталі

Останнім часом активно розповсюджуються фейки та маніпуляції щодо процесів мобілізації. Мета - паніка та зрив комплектування Збройних сил. А як наслідок - зниження української здатності захистити себе", - вказали в Одеському обласному ТЦК у Facebook.

Там зазначили, що після 18 травня "спостерігається суттєве посилення роботи противника в інформаційному просторі".

Найсвіжіший приклад - неправдива інформація про участь представників ТЦК та СП у сутичці між цивільним населенням в одному з курортних районів міста Одеса. Офіційно повідомляємо, що ця інформація є фейковою та поширюється спеціально для дестабілізації ситуації в країні

- повідомили в Одеському обласному ТЦК.

Окрім того, там вказали, що "правоохоронні органи взагалі заперечують інформацію про присутність військовослужбовців на масовій сутичці, яка сталась між цивільними в Одесі".

"Командування Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства і наголошує на важливості єдності та відповідальності у цей надскладний для нашої країни час", - підсумували у ТЦК.

Доповнення

Пізніше у ГУНП в Одеській області повідомили, що громадян, які влаштували бійки в Аркадії, поліцейські Одещини притягнули до адміністративної відповідальності.\

Пʼятеро правопорушників понесуть покарання за дрібне хуліганство, а один із них ще й за появу в громадському місці у п'яному вигляді, зазначили у поліції.

Як розповіли правоохоронці, учора, 24 травня, ввечері на вулиці Генуезькій в Одесі "між компаніями незнайомців виникла словесна перепалка, яка переросла у колотнечу". Правоохоронцями, які несли службу з охорони громадського порядку, як вказано, протиправні дії були припинені.

"Стосовно трьох учасників конфлікту віком 16-ти та 17-ти років, які були ініціаторами і брали в ньому активну участь, ювенальні поліцейські склали протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Крім цього, стосовно одного із хлопців складено адміністративні матеріали ще й за появу в громадському місці у п'яному вигляді за ч. 1 ст. 178 КУпАП", - вказали правоохоронці.

Причину сварки, як повідомляється, юнаки пояснити не змогли. У той же час із заявами про скоєння стосовно них будь-яких правопорушень до поліції не звертались.

"Ще одну бійку між двома чоловіками 33-х та 38-ми років поліцейські припинили на Аркадійській Алеї. Правоохоронці встановили, що того вечора знайомі разом відпочивали, а по дорозі додому посварились та почали битись. Стосовно них також було складено протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначили у поліції.

Відео з бійкою розмістив учора один з одеських телеграм-каналів.   

У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний, який за висновками ВЛК був придатним до служби: призначено перевірку24.05.24, 09:21 • 18578 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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