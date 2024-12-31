В Одессе прогремели взрывы после предупреждения о ракетной опасности
Киев • УНН
В Одессе прогремели взрывы после предупреждения о ракетной опасности. По данным мониторинговых каналов, в пределах Одесского района была применена авиационная крылатая управляемая ракета Х-31П.
Жители Одессы сегодня, 31 декабря, слышали взрывы после сообщений о ракетной опасности для региона, сообщает УНН.
"В городе слышны взрывы!", - написал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Перед этим глава ОВА Олег Кипер предупреждал о ракетной опасности
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность", - написал Кипер.
Также в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Одессы находиться в укрытиях.
По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в пределах Одесского района. Было применено 1х авиационную крылатую управляемую ракету Х-31П.