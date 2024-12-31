В Одесі пролунали вибухи після попередження про ракетну небезпеку
Київ • УНН
В Одесі пролунали вибухи після попередження про ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, в межах Одеського району було застосовано авіаційну крилату керовану ракету Х-31П.
Жителі Одеси сьогодні, 31 грудня, чули вибухи після повідомлень про ракетну небезпеку для регіону, повідомляє УНН.
"В місті чутно вибухи!", - написав мер Одеси Геннадій Труханов.
Перед цим голова ОВА Олег Кіпер попереджав про ракетну небезпеку
"Одеса та район, будьте в укриттях! Ракетна небезпека", - написав Кіпер.
Також в Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.
За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали в межах Одеського району. Було застосовано 1х авіаційну крилату керовану ракету Х-31П.