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В Одесі пролунали вибухи після попередження про ракетну небезпеку

В Одесі пролунали вибухи після попередження про ракетну небезпеку

Київ • УНН

 • 31072 перегляди

В Одесі пролунали вибухи після попередження про ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, в межах Одеського району було застосовано авіаційну крилату керовану ракету Х-31П.

Жителі Одеси сьогодні, 31 грудня, чули вибухи після повідомлень про ракетну небезпеку для регіону, повідомляє УНН

"В місті чутно вибухи!", - написав мер Одеси Геннадій Труханов. 

Перед цим голова ОВА Олег Кіпер попереджав про ракетну небезпеку

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ракетна небезпека", - написав Кіпер.

Також в Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.

За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали в межах Одеського району. Було застосовано 1х авіаційну крилату керовану ракету Х-31П.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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