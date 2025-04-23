В Одессе ликвидировали пожары после обстрелов: есть пострадавшие

В Одессе ликвидировали пожары, которые возникли в результате обстрелов со стороны террористической страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Вражеские силы нанесли очередные удары по городу, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно известно о как минимум 2 пострадавших.

На месте работали спасатели и пожарные, включая подразделение Национальной гвардии и добровольцев. Совместными усилиями удалось локализовать возгорания и предотвратить их дальнейшее распространение.

После атаки местным жителям оказывали помощь психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

Данная атака повлекла масштабные пожары. В частности, загорелись жилые дома, а также здания, принадлежащие частным предприятиям.

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