В Одессе ликвидировали пожары после обстрелов: есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате обстрелов Одессы возникли пожары, повредившие гражданскую инфраструктуру. Спасатели ликвидировали возгорание, известно о двух пострадавших.
В Одессе ликвидировали пожары, которые возникли в результате обстрелов со стороны террористической страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Вражеские силы нанесли очередные удары по городу, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно известно о как минимум 2 пострадавших.
На месте работали спасатели и пожарные, включая подразделение Национальной гвардии и добровольцев. Совместными усилиями удалось локализовать возгорания и предотвратить их дальнейшее распространение.
После атаки местным жителям оказывали помощь психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним
Данная атака повлекла масштабные пожары. В частности, загорелись жилые дома, а также здания, принадлежащие частным предприятиям.
Окрестности Одессы под ударом дронов: предварительно, пострадали 2 человека - ОВА23.04.25, 00:45 • 710 просмотров