В Одессе ликвидировали пожары после обстрелов: есть пострадавшие

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
22 апреля, 18:22 • 15586 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 30532 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 65182 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 78271 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 99583 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 155728 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 119908 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 226336 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 119132 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 85286 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
0м/с
40%
750 мм
Популярные новости

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 14217 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 13570 просмотра

Суд продлил меру пресечения экс-начальнику ОТУ "Харьков" Галушкину

22 апреля, 15:53 • 7450 просмотра

Резерв+ теперь будет отправлять уведомления, если военнообязанный находится в розыске ТЦК - Минобороны

22 апреля, 16:39 • 20626 просмотра

Рубио не едет в Лондон на переговоры по войне в Украине: кто представит США

22 апреля, 17:37 • 10314 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 42050 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 65181 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 64169 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 155728 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 125451 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 13604 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 14248 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 45530 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 37275 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 82906 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

В Одессе ликвидировали пожары после обстрелов: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В результате обстрелов Одессы возникли пожары, повредившие гражданскую инфраструктуру. Спасатели ликвидировали возгорание, известно о двух пострадавших.

В Одессе ликвидировали пожары после обстрелов: есть пострадавшие

В Одессе ликвидировали пожары, которые возникли в результате обстрелов со стороны террористической страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Вражеские силы нанесли очередные удары по городу, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно известно о как минимум 2 пострадавших.

На месте работали спасатели и пожарные, включая подразделение Национальной гвардии и добровольцев. Совместными усилиями удалось локализовать возгорания и предотвратить их дальнейшее распространение.

После атаки местным жителям оказывали помощь психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

Данная атака повлекла масштабные пожары. В частности, загорелись жилые дома, а также здания, принадлежащие частным предприятиям.

Окрестности Одессы под ударом дронов: предварительно, пострадали 2 человека - ОВА23.04.25, 00:45 • 710 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаУНН-Одесса
Украина
Одесса
Brent
$68.04
Bitcoin
$93,442.20
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,345.95
Ethereum
$1,756.94