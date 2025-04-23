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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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В Одесі ліквідували пожежі після обстрілів: є постраждалі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Внаслідок обстрілів Одеси виникли пожежі, які пошкодили цивільну інфраструктуру. Рятувальники ліквідували займання, відомо про двох постраждалих.

В Одесі ліквідували пожежі після обстрілів: є постраждалі

В Одесі ліквідували пожежі, які зайнялися внаслідок обстрілів з боку терористичної країни. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Ворожі сили завдали чергових ударів по місту, через які зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Попередньо відомо про щонайменше 2 постраждалих.

На місці працювали рятувальники та пожежники, включно з підрозділом Національної гвардії та добровольцями. Спільними зусиллями вдалося локалізувати займання та запобігти їх подальшому поширенню.

Після атаки місцевим жителям надавали допомогу психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Дана атака спричинила масштабні пожежі. Зокрема, загорілися житлові будинки, а також будівлі, що належать приватним підприємствам.

Околиці Одеси під ударом дронів: попередньо, постраждало 2 людини - ОВА23.04.25, 00:45 • 706 переглядiв

Юлія Котвицька

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