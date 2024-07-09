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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги - мэр

В Одессе был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги - мэр

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 12:57  •  2459 просмотра

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В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, что заставило власти призвать граждан укрыться в укрытиях.

В Одессе был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил мэр города Геннадий Труханов, пишет УНН.

Детали

"В городе слышен взрыв!" - написал Труханов в Telegram.

Власти призвали жителей находиться в укрытиях.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" - подчеркнул в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Перед этим ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Труханов указывал на "угрозу баллистики из Крыма".

В Одесской и ряде других областей - воздушная тревога.

На Полтавщине ПВО работает по разведывательному дрону рф9 июля 2024, 11:47 • 18795 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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