В Одессе был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги - мэр
Киев • УНН
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, что заставило власти призвать граждан укрыться в укрытиях.
В Одессе был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил мэр города Геннадий Труханов, пишет УНН.
Детали
"В городе слышен взрыв!" - написал Труханов в Telegram.
Власти призвали жителей находиться в укрытиях.
"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" - подчеркнул в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Перед этим ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Труханов указывал на "угрозу баллистики из Крыма".
В Одесской и ряде других областей - воздушная тревога.
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