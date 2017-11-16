В одесского застройщика СБУ изъяла более 20 млн грн наличных

"По результатам следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий", - сообщили в СБУ.

Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, СБУ разоблачила бывшего депутата Одесского горсовета на финансировании терроризма.