В одесского застройщика СБУ изъяла более 20 млн грн наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По результатам следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По результатам следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий", - сообщили в СБУ.
Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, СБУ разоблачила бывшего депутата Одесского горсовета на финансировании терроризма.