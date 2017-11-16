В одеського забудовника СБУ вилучила понад 20 млн грн готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За результатами слідчих дій у одеського забудовника співробітники СБУ виявили та вилучили понад двадцять мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"За результатами слідчих дій у одеського забудовника співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад двадцять мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств," - повідомили в СБУ.
Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, СБУ викрила колишнього депутата Одеської міськради на фінансуванні тероризму.