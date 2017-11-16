В одеського забудовника СБУ вилучила понад 20 млн грн готівки

"За результатами слідчих дій у одеського забудовника співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад двадцять мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств," - повідомили в СБУ.

Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, СБУ викрила колишнього депутата Одеської міськради на фінансуванні тероризму.