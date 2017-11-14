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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 27581 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 61296 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80536 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86207 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Одесской области отсутствуют четыре вакцины против смертельных болезней

Киев  •  УНН

 • 8884 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Одесской области отсутствуют противостолбнячная, противодифтерийная, противогангренозная и против укуса каракурта вакцины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Кроме этого, лишь на 20 процентов обеспечены потребности населения области протиботулинистичной сывороткой, антирабическим иммуноглобулином - 17%, вакциной антирабической - 17%, противостолбнячным анатоксином - 16%. В течение пяти месяцев Министерство здравоохранения Украины не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения ввезти их самостоятельно.

По предварительным расчетам, для закупки иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики ботулизма, дифтерии, гангрены, столбняка, бешенства, укусов змей и пауков нужно 5 млн гривен.

"Еще в июне мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой предоставить нам возможность самостоятельно закупить эти вакцины для области. Я знаю, как их ввезти. Речь идет о перечне вакцин от заболеваний, которые несут смертельный характер. Пять месяцев мы не можем получить ответ. Просто в игрушки играем, а их цена - человеческие жизни. Готовим еще одно обращение в Министерство здравоохранения Украины. Также я пообщаюсь с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы получить разрешение закупить вакцины самостоятельно", - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Как сообщал УНН, в Киеве прививки от гриппа можно сделать почти 20 медицинских учреждениях.

Украинские Национальные Новости

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