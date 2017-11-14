В Одесской области отсутствуют четыре вакцины против смертельных болезней

Кроме этого, лишь на 20 процентов обеспечены потребности населения области протиботулинистичной сывороткой, антирабическим иммуноглобулином - 17%, вакциной антирабической - 17%, противостолбнячным анатоксином - 16%. В течение пяти месяцев Министерство здравоохранения Украины не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения ввезти их самостоятельно.

По предварительным расчетам, для закупки иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики ботулизма, дифтерии, гангрены, столбняка, бешенства, укусов змей и пауков нужно 5 млн гривен.

"Еще в июне мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой предоставить нам возможность самостоятельно закупить эти вакцины для области. Я знаю, как их ввезти. Речь идет о перечне вакцин от заболеваний, которые несут смертельный характер. Пять месяцев мы не можем получить ответ. Просто в игрушки играем, а их цена - человеческие жизни. Готовим еще одно обращение в Министерство здравоохранения Украины. Также я пообщаюсь с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы получить разрешение закупить вакцины самостоятельно", - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Как сообщал УНН, в Киеве прививки от гриппа можно сделать почти 20 медицинских учреждениях.