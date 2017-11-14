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В Одеській області відсутні чотири вакцини проти смертельних хвороб

В Одеській області відсутні чотири вакцини проти смертельних хвороб

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Одеській області відсутні протиправцева, протидифтерійна, протигангренозна та проти укусу каракурту вакцини. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеської ОДА.

Крім цього, лише на 20 відсотків забезпечені потреби населення області протиботуліністичною сироваткою, антирабічним імуноглобуліном – 17%, вакциною антирабічною – 17%, протиправцевим анатоксином – 16%. Протягом п’яти місяців Міністерство охорони здоров’я України не постачає необхідні вакцини та не дає дозволу ввезти їх самостійно.

За попередніми розрахунками, для закупівлі імунобіологічних препаратів для екстреної профілактики ботулізму, дифтерії, гангрени, правця, сказу, укусів гадюк та павуків потрібно 5 мільйонів гривен.

"Ще у червні ми звернулися до Міністерства охорони здоров’я з проханням надати нам можливість самостійно закупити ці вакцини для області. Я знаю, як їх ввезти. Мова йде про перелік вакцин від захворювань, які несуть смертельний характер. П’ять місяців ми не можемо отримати відповідь. Просто в іграшки граємо, а їх ціна – людські життя. Готуємо ще одне звернення до Міністерства охорони здоров’я України. Також я поспілкуюся з Прем’єр-Міністром України Володимиром Гройсманом, аби отримати дозвіл закупити вакцини самостійно", - наголосив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Як повідомляв УНН, у Києві щеплення від грипу можна зробити у майже 20 медичних закладах.

Українські Національні Новини

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