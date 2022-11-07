В Одесской области произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса

Цитата

"Одесская область. В определенном безопасном месте Выгоднянского территориального общества произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса времен Второй Мировой войны. Не пугайтесь!", - говорится в сообщении.

Справка

Запрещено:

· приближаться к взрывоопасному предмету;

· передвигать его или брать в руки;

· разбирать, бросать, бить по нему;

· разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

· приносить взрывоопасный предмет в дом.

Напомним

В результате штормовой погоды на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину.