В Одесской области произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В определенном безопасном месте Выгоднянского территориального общества произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса времен Второй Мировой войны, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"Одесская область. В определенном безопасном месте Выгоднянского территориального общества произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса времен Второй Мировой войны. Не пугайтесь!", - говорится в сообщении.

Справка

Запрещено:

· приближаться к взрывоопасному предмету;

· передвигать его или брать в руки;

· разбирать, бросать, бить по нему;

· разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

· приносить взрывоопасный предмет в дом.

Напомним 

В результате штормовой погоды на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину.

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