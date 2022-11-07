В Одесской области произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В определенном безопасном месте Выгоднянского территориального общества произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса времен Второй Мировой войны, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Цитата
"Одесская область. В определенном безопасном месте Выгоднянского территориального общества произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпаса времен Второй Мировой войны. Не пугайтесь!", - говорится в сообщении.
Справка
Запрещено:
· приближаться к взрывоопасному предмету;
· передвигать его или брать в руки;
· разбирать, бросать, бить по нему;
· разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
· приносить взрывоопасный предмет в дом.
Напомним
В результате штормовой погоды на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину.