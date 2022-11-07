В Одеській області відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У визначеному безпечному місці Вигоднянської територіальної громади відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасу часів Другої Світової війни, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
Цитата
"Одещина. У визначеному безпечному місці Вигоднянської територіальної громади відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасу часів Другої Світової війни. Не лякайтеся!", - йдеться в повідомленні.
Довідка
Заборонено:
· наближатися до вибухонебезпечного предмета;
· пересувати його або брати до рук;
· розбирати, кидати, бити по ньому;
· розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
· приносити вибухонебезпечний предмет додому.
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