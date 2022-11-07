В Одеській області відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасу

Цитата

"Одещина. У визначеному безпечному місці Вигоднянської територіальної громади відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасу часів Другої Світової війни. Не лякайтеся!", - йдеться в повідомленні.

Довідка

Заборонено:

· наближатися до вибухонебезпечного предмета;

· пересувати його або брати до рук;

· розбирати, кидати, бити по ньому;

· розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

· приносити вибухонебезпечний предмет додому.

Нагадаємо

Внаслідок штормової погоди до одного з пляжів Одеси винесло якірну міну.