В Одесской области подросток сломал кресты на кладбище

"В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что компания подростков в возрасте от 11 до 13 лет днем ​​распивала спиртные напитки. Ближе к вечеру дети пошли на оросительный канал купаться. По дороге между подростками возникла ссора, обидевшись на девушек, 13-летний житель пгт. Суворово стал ломать деревянные кресты могил на сельском кладбище, мимо которого на тот момент они проходили. В результате преступных действий было сломано 54 креста", - рассказали в полиции.

По данному факту следствием Измаильского отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

"Сотрудниками полиции выполнены первоначальные следственные действия, проведен осмотр места происшествия, установлены и опрошены лица, причастные к правонарушению", - отметил начальник Измаильского ОП полковник полиции Роман Галкин.

Напомним, трое малолетних детей совершили погром на кладбище в Закарпатской области.