В Одеській області підліток поламав хрести на цвинтарі

"В ході первинних слідчих дій було встановлено, що компанія підлітків у віці від 11 до 13 років днем розпивала спиртні напої. Ближче до вечора діти пішли на зрошувальний канал купатися. По дорозі між підлітками виникла сварка, образившись на дівчат, 13-річний житель смт. Суворове став ламати дерев'яні хрести могил на сільському кладовищі, повз якого на той момент вони проходили. В результаті злочинних дій було поламано 54 хреста", - розповіли в поліції.

За цим фактом слідством Ізмаїльського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

"Співробітниками поліції виконані первинні слідчі дії, проведено огляд місця події, встановлені та опитані особи, причетні до правопорушення", - зазначив начальник Ізмаїльського ВП полковник поліції Роман Галкін.

Нагадаємо, троє малолітніх дітей вчинили погром на цвинтарі у Закарпатській області.