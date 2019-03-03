В Одесской области неизвестные убили женщину и ее внука
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В одном из сел Лиманского района Одесской области совершено двойное убийство: убиты пожилая женщина и ее внук. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тела убитых найдены в частном доме. Оба застрелены в голову.
Тело женщины 1939 года с огнестрельным ранением в затылок обнаружено в кухне, а тело ее внука 1990 года рождения – в жилой комнате дома. Кроме того, правоохранители обнаружили пропажу банковской карты погибшего.
Полиция проводит досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Харьковской области отец избил 7-летнего сына, который умер через несколько дней из-за травмы головы.