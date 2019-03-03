В Одеській області невідомі вбили жінку та її онука
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В одному з сіл Лиманського району Одеської області скоєне подвійне вбивство: вбиті жінка похилого віку та її онук. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіла вбитих знайдені у приватному будинку. Обоє застрелені в голову.
Тіло жінки 1939 року народження з вогнепальним пораненням у потилицю виявлено у кухні, а тіло її онука 1990 року народження – у житловій кімнаті будинку. Крім того, правоохоронці виявили зникнення банківської карти загиблого.
Поліція проводить досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на Харківщині батько побив 7-річного сина, який помер за кілька днів через травму голови.