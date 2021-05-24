В Одесской области двое детей на мопеде попали в ДТП: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В городе Березовка Одесской области произошло ДТП с участием двух детей. 13-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем, от полученных травм скончался на месте. Об этом информируют в полиции области, пишет УНН.
Детали
По информации правоохранителей, на перекрестке двух улиц в городе Березовка столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль “Volkswagen Passat”. От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир — 7-летний парень — находится в тяжелом состоянии в реанимации.
32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови — результат медосмотра показал, что он был трезв.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
На трассе “Киев-Чоп” на Ровенщине, в ДТП погибла семья — муж, жена и маленький ребенок.