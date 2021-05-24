В Одеській області двоє дітей на мопеді потрапили в ДТП: є загиблий

Деталі

За інформацією правоохоронців, на перехресті двох вулиць у місті Березівка зіткнулись мопед під керуванням 13-річного підлітка та автомобіль “Volkswagen Passat”. Від отриманих травм водій мопеду помер у лікарні, а його пасажир — 7-річний хлопець — знаходиться у тяжкому стані в реанімації.

32-річного кермувальника автомобіля перевірили на вміст алкоголю в крові — результат медогляду показав, що він був тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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