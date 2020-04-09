В Одесской больнице находятся 20 пациентов с COVID-19, из них трое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Одесской городской клинической инфекционной больницы на сегодня находится 20 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram канал Одесского горсовета.
“По данным на утро 9 апреля 2020 года, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 20 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 14 — жители Одессы. Из общего количества пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице три человека находятся в тяжелом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что 14 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.
“За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступило 11 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под контролем, в том числе и находящихся на самоизоляции дома. Обеспечивается выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.
“За последние сутки в регионе зарегистрировано 11 новых случаев заболевания: два — у одесситов и девять — у жителей районов области”, — говорится в сообщении.
В горсовете напоминают, что по информации Министерства здравоохранения Украины, на 9:30 9 апреля 2020 года в Одесской области лабораторно подтверждено 43 случая COVID-19. Из них 23 человека — жители Одессы.
Напомним, в Украине 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 — летальные.