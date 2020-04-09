В Одесской больнице находятся 20 пациентов с COVID-19, из них трое в тяжелом состоянии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Одесской городской клинической инфекционной больницы на сегодня находится 20 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram канал Одесского горсовета.