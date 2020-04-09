В Одеській лікарні перебуває 20 пацієнтів з COVID-19, з них троє у тяжкому стані

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебуває 20 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, троє з них — у тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради.