В Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних сестер

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120463 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112042 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118179 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124011 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150211 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149976 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140648 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193221 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116832 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних сестер

В Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних сестер

Киев  •  УНН

 • 15956 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Одессе ищут пропавших без вести трех несовершеннолетних девушек. Сестры исчезли 2 сентября. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Суворовским отделом полиции устанавливается местонахождение сестер Владлены, Софии и Александры Пташниковых, 2002, 2005 и 2006 года рождения, которые 02.09.2019 года ушли из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.

Приметы Владлены: на вид 16-17 лет, рост 155-165 см, волосы темные, длинные, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: черная футболка с надписью синего цвета "Marengo", розовые шорты, босоножки серого цвета.

Приметы Софии: на вид 12-15 лет, рост 165 см, волосы темные, длинные, худощавого телосложения, глаза карие. Была одета: темно-синие шорты, темно-синяя футболка и темно-синие кроссовки.

Приметы Александры: на вид 12-15 лет, рост 165 см, длинные темные волосы, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: темно-синие шорты, темно-синяя футболка и темно-синие кроссовки.

Напомним, в Одесской области пропала без вести 23-летняя женщина с маленьким ребенком в возрасте в один год.

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