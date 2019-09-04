В Одесі зникли безвісти троє неповнолітніх сестер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Одесі шукають зниклих безвісти трьох неповнолітніх дівчат. Сестри зникли 2 вересня. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Суворовським відділом поліції встановлюється місце знаходження сестер Владлени, Софії та Олександри Пташникових, 2002, 2005 та 2006 року народження, які 02.09.2019 року пішли з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулись", - йдеться в повідомленні.
Прикмети Владлени: на вигляд 16-17 років, зріст 155-165 см, волосся темне, довге, очі карі, худорлявої статури. Була одягнена: темна футболка з надписом синього кольору "Marengo", рожеві шорти, босоніжки сірого кольору.
Прикмети Софії: на вигляд 12-15 років, зріст 165 см, волосся темне, довге, худорлявої статури, очі карі. Була одягнена: темно-сині шорти, темно-синя футболка та темно-сині кросівки.
Прикмети Олександри: на вигляд 12-15 років, зріст 165 см, довге темне волосся, очі карі, худорлявої статури. Була одягнена: темно-сині шорти, темно-синя футболка та темно-сині кросівки.
Нагадаємо, в Одеській області зникла безвісти 23-річня жінка з маленькою дитиною віком в один рік.