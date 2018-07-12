В Одессе женщина-водитель сбила пешехода и сбежала

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48848 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105209 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126858 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134236 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170207 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153757 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141425 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182076 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В Одессе женщина-водитель сбила пешехода и сбежала

В Одессе женщина-водитель сбила пешехода и сбежала

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 12 июля. УНН. Женщина-водитель совершила наезд на пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает УНН.

"Вчера, около 20:00, на улице Львовской произошло дорожное происшествие с участием пешехода", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Mercedes совершила наезд на прохожую, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. После этого нарушитель продолжила движение и исчезла в неизвестном направлении.

"В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения. Карета скорой помощи доставила пострадавшую в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи. Благодаря неравнодушным свидетелям, полицейские получили видеозаписи с места происшествия", - отметили в полиции.

Личность нарушительницы установили. Ею оказалась 29-летняя женщина. Ее передали следователю для оформления необходимых материалов дела. Достоверные обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Напомним, в Сумской области автомобиль сбил 2-летнего мальчика, в результате чего последний скончался на месте аварии.

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