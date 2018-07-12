В Одесі жінка-водій збила пішохода і втекла
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 липня. УНН. Жінка-водій скоїла наїзд на літню жінку і втекла з місця ДТП. Інцидент стався в Одесі. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає УНН.
"Вчора, близько 20-ї години, на вулиці Львівській трапилась дорожня пригода за участі пішохода", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, жінка-водій автомобіля Mercedes здійснила наїзд на перехожу, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. Після цього порушниця продовжила рух і зникла у невідомому напрямі.
"В результаті автопригоди жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження. Карета швидкої допомоги доставила потерпілу до медичного закладу для надання невідкладної допомоги. Завдяки небайдужим свідкам, поліцейські отримали відеозаписи з місця події", - зазначили у поліції.
Особу порушниці встановили. Нею виявилася 29-річна жінка. Її передали слідчому для оформлення необхідних матеріалів справи. Достеменні обставини події з'ясовуються слідством.
Нагадаємо, у Сумській області автомобіль збив 2-річного хлопчика, внаслідок чого останній помер на місці аварії.