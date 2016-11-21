В Одессе "заминировали" Приморский суд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 15:28 по спецлинии "102" поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Приморского суда по адресу ул.Балковская, 33 заминировано. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя", - отметили в ведомстве.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, 15 ноября в Одессе по спецлинии "102" поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Малиновского суда заминировано.