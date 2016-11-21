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В Одесі "замінували" Приморський суд

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 21 листопада. УНН. О 15:28 на спецлінію “102” надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Приморського суду за адресою вул.Балківська, 33 заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

В Одесі "замінували" Приморський суд

“На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників. Вживаються заходи з евакуації з приміщень відвідувачів і робітників суду та встановлення особи правопорушника”, — зазначили у відомстві.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 15 листопада в Одесі на спецлінію “102” надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Малиновського суду заміновано.

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