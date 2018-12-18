В Одессе "заминировали" апелляционный хозяйственный суд

“Сегодня в 15:30 по спецлинии ”102“ поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского апелляционного хозяйственного суда, которое расположено на проспекте Шевченко, 29, заминировано. На место происшествия направлены следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям”, - говорится в сообщении.

Отмечают, что на 17:50, в ходе обследования здания суда и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было. Из помещения суда были эвакуированы около 300 человек. Сейчас работа суда возобновлена.

Как сообщал УНН, ранее в полицию поступило сообщение о минировании двух многоэтажек в Харькове.