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В Одессе "заминировали" апелляционный хозяйственный суд

Киев • УНН

 • 50367 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Одесские правоохранители проверили информацию о заминировании здания апелляционного хозяйственного суда Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

В Одессе "заминировали" апелляционный хозяйственный суд

“Сегодня в 15:30 по спецлинии ”102“ поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского апелляционного хозяйственного суда, которое расположено на проспекте Шевченко, 29, заминировано. На место происшествия направлены следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям”, - говорится в сообщении.

Отмечают, что на 17:50, в ходе обследования здания суда и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было. Из помещения суда были эвакуированы около 300 человек. Сейчас работа суда возобновлена.

Как сообщал УНН, ранее в полицию поступило сообщение о минировании двух многоэтажек в Харькове. 

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