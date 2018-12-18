В Одесі "замінували" апеляційний господарський суд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Одеські правоохоронці перевірили інформацію про замінування будівлі апеляційного господарського суду Одеської області. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
“Сьогодні о 15:30 на спецлінію „102“ надійшло анонімне повідомлення про те, що будівлю Одеського апеляційного господарського суду, яка розташована на проспекті Шевченко, 29, заміновано. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції, спеціалістів Вибухотехнічного управління, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.
Зазначають, що станом на 17:50, у ході обстеження будівлі суду та прилеглої території вибухових пристроїв виявлено не було. З приміщення суду було евакуйовано близько 300 осіб. Наразі роботу суду поновлено.
Як повідомляв УНН, раніше до поліції надійшло повідомлення про мінування двох багатоповерхівок у Харкові.