В Одессе ночью застрелили мужчину

"Поздняя ночь, Одесса, улица Паустовского, разборка среди "горячих парней",стрельба, по итогу один труп", - сообщил Головин.

Он добавил, что стрелка оперативно задержала полиция.

"Стрелок задержан. И опять... криминальный "турист" из окружения недавнего задержанного гражданина "С", ствол в трусах, в голове лихие 90-е, а в крови, судя по всему, лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму..." - отметил Головин.

Напомним, в кафе в центре Киева произошла перестрелка.