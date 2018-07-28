В Одессе ночью застрелили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В ночь на субботу на улице Паустовского в Одессе произошла стрельба, один человек погиб. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поздняя ночь, Одесса, улица Паустовского, разборка среди "горячих парней",стрельба, по итогу один труп", - сообщил Головин.
Он добавил, что стрелка оперативно задержала полиция.
"Стрелок задержан. И опять... криминальный "турист" из окружения недавнего задержанного гражданина "С", ствол в трусах, в голове лихие 90-е, а в крови, судя по всему, лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму..." - отметил Головин.
Напомним, в кафе в центре Киева произошла перестрелка.