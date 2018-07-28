В Одесі вночі застрелили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У ніч на суботу на вулиці Паустовського в Одесі сталася стрілянина, одна людина загинула. Про це повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Пізня ніч, Одеса, вулиця Паустовського, розбірки серед "гарячих хлопців", стрілянина, у підсумку один труп", - повідомив Головін.
Він додав, що стрілка оперативно затримала поліція.
"Стрілок затриманий. І знову ... кримінальний "турист" з оточення недавно затриманого громадянина "С", ствол в трусах, в голові лихі 90-і, а в крові, судячи з усього, кінська доза алкоголю. Пора до в'язниці..." - зазначив Головін.
Нагадаємо, в кафе в центрі Києва сталася перестрілка.