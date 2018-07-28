В Одесі вночі застрелили чоловіка

КИЇВ. 28 липня. УНН. У ніч на суботу на вулиці Паустовського в Одесі сталася стрілянина, одна людина загинула. Про це повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.