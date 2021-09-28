В Одессе свободны 109 обеспеченных кислородом коек для коронавирусных пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На сегодня в двух опорных больницах Одессы свободны 109 коек для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, передает УНН.
Детали
По данным мэрии за последние сутки зарегистрированы 16 новых случаев COVID-19 у детей, 11 мальчиков и 5 девочек находятся на амбулаторном лечении. За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 99 жителей Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 65 876 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3418 одесситов.
Напомним, что по данным волонтера Катерины Ножевниковой, места в реанимационных отделениях одесских больниц закончились из-за большого количества заболевших.