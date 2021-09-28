В Одесі вільні 109 забезпечених киснем ліжок для коронавірусних пацієнтів

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. На сьогодні в двох опорних лікарнях Одеси вільні 109 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, всі ліжка забезпечені киснем. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, передає УНН.

Деталі

За даними мерії за останню добу зареєстровано 16 нових випадків COVID-19 у дітей, 11 хлопчиків і 5 дівчаток перебувають на амбулаторному лікуванні. За минулу добу від COVID-19 одужали 99 жителів Одеси. До теперішнього часу в Одесі зареєстровані 65 876 випадків одужання від COVID-19, продовжують хворіти 3418 одеситів.

Нагадаємо, що за даними волонтера Катерини Ножевникової, місця в реанімаційних відділеннях одеських лікарень закінчилися через велику кількість хворих.

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