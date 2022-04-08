В Одессе и области на выходные введут "затяжной" комендантский час: есть угроза ракетного удара

Детали

Учитывая события, которые произошли в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетного обстрела вокзала погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе, 10 апреля 2022 года, есть угроза нанесения ракетного удара, отметил Братчук.

"Именно поэтому Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года", - написал спикер в Telegram.

По его словам, запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, что тем самым сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть фатальными", - пояснил начальник Одесской ОГА Максим Марченко.