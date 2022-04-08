В Одесі та області на вихідні запровадять "затяжну" комендантську годину: є загроза ракетного удару

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Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня 2022 року, є загроза нанесення ракетного удару, відзначив Братчук.

"Саме тому Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року", - написав речник у Telegram.

За його словами, заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - пояснив Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.