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В Одессе будут судить мужчину, который взял в заложники сотрудниц финучреждения

Киев • УНН

 • 9613 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, который в начале июля, вооруженный ножом, взял в заложники сотрудниц финучреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Одесской области.

В Одессе будут судить мужчину, который взял в заложники сотрудниц финучреждения

"Материалы дела в отношении обвиняемого в захвате заложников в Суворовском районе передано в суд", - говорится в сообщении.

Так, 25-летнего злоумышленника обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

Сообщается, что в настоящее время досудебное расследование, которое проводили следователи Хаджибеевского отделения полиции, завершено.

Все это время обвиняемый провел в следственном изоляторе.

Его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, 25-летний одессит взял в заложники сотрудниц финучреждения и требовал миллион долларов и вертолет.

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