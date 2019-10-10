В Одессе будут судить мужчину, который взял в заложники сотрудниц финучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, который в начале июля, вооруженный ножом, взял в заложники сотрудниц финучреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Одесской области.
"Материалы дела в отношении обвиняемого в захвате заложников в Суворовском районе передано в суд", - говорится в сообщении.
Так, 25-летнего злоумышленника обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) и ч. 4 ст. 187 (разбой).
Сообщается, что в настоящее время досудебное расследование, которое проводили следователи Хаджибеевского отделения полиции, завершено.
Все это время обвиняемый провел в следственном изоляторе.
Его дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, 25-летний одессит взял в заложники сотрудниц финучреждения и требовал миллион долларов и вертолет.