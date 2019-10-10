В Одесі судитимуть чоловіка, який взяв у заручники співробітниць фінустанови
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Одесі будуть судити 22-річного чоловіка, який на початку липня, озброєний ножем, взяв у заручники співробітниць фінустанови. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП Одеської області.
"Матеріали справи відносно обвинуваченого у захопленні заручників у Суворовському районі передано до суду", - йдеться у повідомленні.
Так, 25-річного зловмисника обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) та ч. 4 ст. 187 (Розбій).
Повідомляється, що на даний час досудове розслідування, яке проводили слідчі Хаджибеївського відділення поліції, завершено.
Увесь цей час обвинувачений провів у слідчому ізоляторі.
Його подальшу долю вирішить суд.
Нагадаємо, 25-річний одесит взяв у заручники співробітниць фінустанови і вимагав мільйон доларів та вертоліт.