В Одессе создадут центр по психологической реабилитации детей, пострадавших в результате войны - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Одессе на базе действующих санаториев создадут два мощных центра: центр восстановления ментального здоровья и центр по психологической реабилитации детей, пострадавших в результате войны. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, Кипер подчеркнул, что Одесская область является будущим хабом Украины по психологической реабилитации.
«Физическое и психологическое восстановление людей — это основа восстановления и развития Украины.
Уже дает результаты обучения врачей в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» по инициативе первой леди Елены Зеленской. В частности, и в Одесской области», - пишет он.
В Одесской области действует большое количество санаторно-курортных учреждений, продолжил Кипер. А значит, потенциал региона в этой сфере значительно больше, подчеркнул он.
«Принято решение о создании на базе действующих в Одессе санаториев, входящих в сферу управления Минздрава, двух мощных центров:
- центра восстановления ментального здоровья на базе филиала Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Украины
- центра по психологической реабилитации детей, пострадавших в результате войны путем расширения базы ГУ "Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка Минздрава Украины" на один из санаториев», - добавил глава ОВА.
Кроме того, Кипер вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко и руководителями медицинских учреждений обсудили ситуацию с обустройством безбарьерных реабилитационных отделений.
«Еще один важный вопрос — восстановление поврежденных объектов медицинских учреждений. В Одесской области их 12. На сегодня все частично восстановлены. Продолжается работа по реновации в рамках соответствующих государственных программ.
Приведение в порядок учреждений здравоохранения и развитие медицины в регионе - один из главных приоритетов Одесской областной военной администрации», - заявил глава ОГА.