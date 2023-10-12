В Одесі створять центр з психологічної реабілітації дітей, що постраждали внаслідок війни - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Одесі на базі діючих санаторіїв створять два потужних центри: центр відновлення ментального здоровʼя та центр з психологічної реабілітації дітей, що постраждали внаслідок війни. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Так, Кіпер підкреслив, що Одещина є майбутнім хабом України з психологічної реабілітації
«Фізичне та психологічне відновлення людей — це основа відновлення та розвитку України.
Вже дає результати навчання лікарів в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Зокрема, і на Одещині», - пише він.
На Одещині діє велика кількість санаторно-курортних закладів, продовжив Кіпер. А отже, потенціал регіону в цій сфері значно більший, підкреслив він.
«Прийнято рішення про створення на базі діючих в Одесі санаторіїв, що входять до сфери управління МОЗ, двох потужних центрів:
- центру відновлення ментального здоровʼя на базі філії Центру психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна" МОЗ України
- центру з психологічної реабілітації дітей, що постраждали внаслідок війни шляхом розширення бази ДЗ "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України" на один із санаторіїв», - додав очільник ОВА.
Крім того, Кіпер разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшко та керівниками медичних закладів обговорили ситуацію з облаштуванням безбарʼєрних реабілітаційних відділень.
«Ще одне важливе питання — відбудова пошкоджених об’єктів медичних закладів. На Одещині їх 12. На сьогодні усі частково відновлені. Триває робота з реновації в межах відповідних державних програм.
Приведення до ладу закладів охорони здоров’я і розвиток медицини у регіоні - один з головних пріоритетів Одеської обласної військової адміністрації», - заявив очільник ОВА.