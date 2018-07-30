В Одессе произошла стрельба
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня около полудня в Одессе произошла стрельба. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"Инцидент произошел на 10-й станции Большого фонтана. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства стрельбы", - отметили в патрульной полиции.
Предварительно, по словам очевидцев, есть пострадавшие.
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Напомним, стрельба произошла во время конфликта между двумя мужчинами на Фонтанской дороге в Одессе.
Как сообщал УНН, в Одессе, на углу улиц Дерибасовская и Преображенская, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону группы скейтбордистов. В результате пострадали двое парней.