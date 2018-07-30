В Одесі сталася стрілянина
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 липня. УНН. Сьогодні близько опівдня в Одесі сталася стрілянина. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
"Інцидент стався на 10-й станції Великого фонтану. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини стрілянини", - зазначили в патрульній поліції.
Попередньо, за словами очевидців, є постраждалі.
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Нагадаємо, стрілянина сталася під час конфлікту між двома чоловіками на Фонтанській дорозі в Одесі.
Як повідомляв УНН, в Одесі, на розі вулиць Дерибасівська та Преображенська, невідомий у стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів з травматичної зброї в бік групи скейтбордистів. Внаслідок цього постраждали двоє хлопців.