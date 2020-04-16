В Одессе совершено разбойное нападение на пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одессе трое неизвестных совершили разбойное нападение на местную жительницу. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие произошло вечером 15 апреля. Трое неустановленных мужчин в масках проникли в квартиру и совершили там нападение на хозяйку - пенсионерку, 1955 года рождения.
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Нападавшие повалили жертву, и держа за руку начали наносить удары кулаками по лицу и телу, при этом требуя у женщины отдать им деньги и ценности. После такого, как им удалось обнаружить в помещении ювелирные изделия, злоумышленники забрали их, а также мобильный телефон и скрылись с места совершения преступления.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).