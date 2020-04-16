В Одессе совершено разбойное нападение на пенсионерку

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50637 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59498 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73492 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72981 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100676 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80798 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101982 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105631 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130738 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130261 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108454 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 106511 просмотра
Актуальное
В Одессе совершено разбойное нападение на пенсионерку

В Одессе совершено разбойное нападение на пенсионерку

Киев  •  УНН

 • 25161 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одессе трое неизвестных совершили разбойное нападение на местную жительницу. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Происшествие произошло вечером 15 апреля. Трое неустановленных мужчин в масках проникли в квартиру и совершили там нападение на хозяйку - пенсионерку, 1955 года рождения.

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Нападавшие повалили жертву, и держа за руку начали наносить удары кулаками по лицу и телу, при этом требуя у женщины отдать им деньги и ценности. После такого, как им удалось обнаружить в помещении ювелирные изделия, злоумышленники забрали их, а также мобильный телефон и скрылись с места совершения преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

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