В Одесі скоєно розбійний напад на пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Одесі троє невідомих скоїли розбійний напад на місцеву жительку. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася ввечері 15 квітня. Троє невстановлених чоловіків в масках проникли до квартири та скоїли там напад на господиню – пенсіонерку, 1955 року народження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві грабіжники напали на будинок пенсіонерки та побили її
Нападники повалили жертву, та тримаючи за руку почали наносити удари кулаками по обличчю та тілу, при цьому вимагаючи у жінки віддати їм гроші та цінності. Після такого, як їм вдалося виявити у помешкання ювелірні вироби, зловмисники забрали їх, а також мобільний телефон та зникли з місця скоєння злочину.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).