В Одессе совершено разбойное нападение на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Одессе злоумышленник совершил разбойное нападение на АЗС и магазин, которые работают круглосуточно. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Примерно в три часа ночи, злоумышленник, вооруженный металлической трубой, зашел в помещение АЗС. Угрожаю трубой оператору заправки злоумышленник заставил его отдать из кассы деньги и скрылся с ними с места преступления. Общая сумма награбленного составляет около 11 000 гривен.
Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
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Как сообщал УНН, в Херсоне совершено разбойное нападение на частного предпринимателя .