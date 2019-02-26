В Одессе совершено разбойное нападение на АЗС

Примерно в три часа ночи, злоумышленник, вооруженный металлической трубой, зашел в помещение АЗС. Угрожаю трубой оператору заправки злоумышленник заставил его отдать из кассы деньги и скрылся с ними с места преступления. Общая сумма награбленного составляет около 11 000 гривен.



Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).



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Как сообщал УНН, в Херсоне совершено разбойное нападение на частного предпринимателя .