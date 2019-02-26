В Одесі скоєно розбійний напад на АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Одесі зловмисник скоїв розбійний напад на АЗС та магазин, що працюють цілодобово. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Приблизно о третій ночі, зловмисник, озброєний металевою трубою, зайшов до приміщення АЗС. Погрожую трубою оператору заправки зловмисник змусив його віддати з каси гроші та зник з ними з місця злочину. Загальна сума награбованого становить близько 11 тисяч гривень.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
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Як повідомляв УНН, у Херсоні скоєно розбійний напад на приватного підприємця.