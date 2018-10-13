В Одессе начала работу выставка военной техники

Демонстрация техники проходит рядом со зданием городского совета. Всего представлено 17 единиц техники: БТРы, радиолокаторы, специальная техника ГСЧС. Выставка приурочена ко Дню защитника страны и продлится два дня — сегодня и завтра.

Как сообщал УНН, в Киеве на международной выставке “Оружие и безопасность” Государственный концерн “Укроборонпром” представил украинскую ракетную систему залпового огня “Берест”, которая должна стать альтернативой советской РСЗО “Град”.