В Одесі розпочала роботу виставка військової техніки
Київ • УНН
ОДЕСА — КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сьогодні на Думській площі в Одесі розпочала роботу виставка військової техніки. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Демонстрація техніки проходить поруч із будівлею міської ради. Всього представлено 17 одиниць техніки: БТРи, радіолокатори, спеціальна техніка ДСНС. Виставку приурочено до Дня захисника країни і триватиме вона два дні — сьогодні та завтра.
Як повідомляв УНН, у Києві на міжнародній виставці “Зброя та безпека” Державний концерн “Укроборонпром” презентував українську ракетну систему залпового вогню “Берест”, яка має стати альтернативою радянській РСЗВ “Град”.