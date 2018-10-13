В Одесі розпочала роботу виставка військової техніки

Демонстрація техніки проходить поруч із будівлею міської ради. Всього представлено 17 одиниць техніки: БТРи, радіолокатори, спеціальна техніка ДСНС. Виставку приурочено до Дня захисника країни і триватиме вона два дні — сьогодні та завтра.

Як повідомляв УНН, у Києві на міжнародній виставці “Зброя та безпека” Державний концерн “Укроборонпром” презентував українську ракетну систему залпового вогню “Берест”, яка має стати альтернативою радянській РСЗВ “Град”.